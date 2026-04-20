Finanzstarke Verehrer für Conteh

Christian Conteh (26) weckt Begehrlichkeiten auf der Insel. Wie FT erfuhr, beobachtet der FC Southampton die Situation um den Angreifer vom 1. FC Heidenheim ganz genau. Erst im Winter war der schnelle Angreifer für 1,5 Millionen Euro von Eintracht Braunschweig an die Brenz gewechselt.

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In Heidenheim steht Conteh seitdem mit seinem älteren Bruder Sirlord (29) auf dem Rasen. Den Bundesliga-Abstieg wird man voraussichtlich nicht verhindern können. Southampton kämpft derweil noch um die sofortige Rückkehr in die Premier League, aktuell belegt das Team von Tonda Eckert den vierten Tabellenplatz in der zweiten englischen Liga.