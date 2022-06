FC Bayern: Darum zieht sich der Laimer-Transfer

Noussair Mazraoui (24) ist bereits da, Ryan Gravenberch (20) hat den Medizincheck absolviert und bei Sadio Mané (30) wird unter Hochdruck an einer Einigung im Ablösepoker gearbeitet. Um Konrad Laimer, der ebenfalls wochenlang mit einem Transfer zum FC Bayern in Verbindung gebracht wurde, ist es zurzeit hingegen still geworden.

Laut der ‚Bild‘ liegt das daran, dass im bis 2023 laufenden Vertrag des Mittelfeldspielers bei RB Leipzig eine Ausstiegsklausel in Höhe von 35 Millionen Euro verankert ist. Diese verfalle jedoch Ende Juni, weshalb sich interessierte Vereine zurzeit noch gedulden, um in den Preisverhandlungen eine bessere Ausgangsposition zu haben.

Wunschziel München

RB kämpfe zwar nach wie vor um einen neuen Vertrag mit dem 25-Jährigen, Laimer habe in ersten Gesprächen aber kaum Bereitschaft gezeigt, seine Zeit in Leipzig zu verlängern. Stattdessen ist der FC Bayern sein „Wunschziel“, wie es die ‚Bild‘ formuliert.

Gegenüber der ‚tz‘ hatte Laimer jüngst auch selbst angedeutet, dass ein Vereinswechsel bei ihm ansteht. Es sei „durchaus wohl möglich, dass ich nächste Saison nicht mehr in Leipzig spiele“. Worte, die beim FC Bayern gut angekommen sein dürften.