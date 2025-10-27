Inter: Mkhitaryan fällt aus

Henrikh Mkhitaryan (36) hat sich am Samstag beim 1:3 gegen die SSC Neapel eine Muskelverletzung zugezogen. Wie Inter Mailand offiziell mitteilt, ergaben die Untersuchungen am Montagmorgen eine Zerrung im linken Oberschenkel. Angaben zur Ausfallzeit machte der Klub nicht, laut italienischen Medien wird der Armenier jedoch mehrere Wochen fehlen.

Der Mittelfeldspieler musste bereits in der 32. Minute ausgewechselt werden, nachdem er sich im Strafraumduell, das zum Elfmeter für Napoli führte, verletzt hatte.