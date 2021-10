Arminia: De Medina will sich durchbeißen

Nathan De Medina will Arminia Bielefeld trotz mangelnder Einsatzzeit vorerst die Treue halten. „An einen vorzeitigen Wechsel denke ich überhaupt nicht“, wird der belgische Abwehrspieler vom ‚kicker‘ zitiert, „es ist jetzt nicht die Zeit, gehen zu wollen. Besser ist es, so geduldig zu bleiben wie ich es bisher immer war.“

De Medina führt aus: „Ein Wechsel, noch dazu in eine tiefere oder schwächere Liga, würde überhaupt keinen Sinn machen. Beim belgischen Verband kennen sie mich natürlich, aber für die Auswahl muss ich in einer Top-Liga wie der Bundesliga spielen. Das Problem ist: Seit ich in Deutschland bin, spiele ich nicht mehr so oft.“ In der laufenden Spielzeit kommt der 24-Jährige mit Vertrag bis 2023 auf sechs Einsätze, allerdings war nur einer über 90 Minuten dabei.