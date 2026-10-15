Dem FC Schalke 04 fehlt in der nächsten Zeit eine Option für den Angriff. Der Bundesligist teilt mit, dass Moussa Sylla vorerst nicht zur Verfügung stehen wird. Grund dafür ist nach Vereinsangaben eine Verletzung am linken Bein, die sich der Stürmer bei der 1:2-Niederlage gegen den SC Freiburg zugezogen hat.

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Für die Königsblauen stand Sylla in der Bundesliga in vier von fünf Spielen auf dem Feld. Auf seinen ersten Bundesligatreffer respektive -scorerpunkt wartet der 26-Jährige noch. Aufgrund der Verletzung wird er sich noch weiter gedulden müssen. Am Samstag (15:30 Uhr) spielt S04 gegen Mainz 05.