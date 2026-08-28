Einigung: Neue Details zum Theate-Deal

Beim Abgang von Arthur Theate profitiert Eintracht Frankfurt mehr als zunächst gedacht. Wie Fabrizio Romano berichtet, ist auch eine Weiterverkaufsbeteiligung Teil des Deals. Der Belgier wechselt zunächst per Leihe zum FC Bologna, anschließend kann der italienische Erstligist den 26-Jährigen für 15 Millionen Euro verpflichten. Sollte Bologna den Belgier weiterverkaufen, erhält die SGE 15 Prozent der Ablösesumme.

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Zwischen den Klubs gibt es bereits eine mündliche Einigung, in den kommenden 24 Stunden wird Theate zum Medizincheck bei den Italienern erwartet. Der Innenverteidiger hatte unter Adi Hütter keine Perspektive und kehrt deshalb nach vier Jahren zurück zu Bologna.