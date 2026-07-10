Der FC Augsburg sichert sich die Dienste von Sima Suso. Wie der Verein offiziell verkündet, wechselt der 21-Jährige von Fortuna Düsseldorf zu den Fuggerstädtern und unterschreibt einen Vertrag bis 2031. Der Zweitliga-Absteiger aus dem Rheinland wird dem Vernehmen nach mit einer Ablösesumme von 1,7 Millionen Euro entschädigt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Willkommen in Augsburg, Sima #Suso! ❤️💚🤍 Der 21-Jährige Linksfuß, der bereits für die Deutsche U20-Nationalmannschaft aktiv war, kommt von Fortuna Düsseldorf, ist vielseitig einsetzbar und unterschreibt langfristig bis 2️⃣0️⃣3️⃣1️⃣!

___

Alle Infos zum Neuzugang:… pic.twitter.com/wf9oeG95p6 — FC Augsburg (@FCAugsburg) July 10, 2026

Suso feierte in der abgelaufenen Spielzeit den Durchbruch bei seinem Jugendklub. Der junge Innenverteidiger bestritt 25 Pflichtspiele für die Fortunen. In Augsburg traut man dem deutschen U20-Nationalspieler einiges zu, wie Sportdirektor Benni Weber betont: „Sima bringt ein äußerst spannendes Spielerprofil mit. Er ist vielseitig einsetzbar und verfügt trotz seines jungen Alters bereits über viel Wettkampferfahrung. Dass er in der vergangenen Saison regelmäßig in der 2. Bundesliga zum Einsatz kam, unterstreicht sein großes Potenzial und seine Qualität.“