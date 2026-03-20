Menü Suche
Kommentar
La Liga

Real-Zukunft: Die Tendenz bei Rüdiger

von Lukas Weinstock - Quelle: La Pizarra
1 min.
Antonio Rüdiger macht sich bereit für seinen Einsatz bei Real Madrid @Maxppp

Ob Antonio Rüdiger seinen auslaufenden Vertrag bei Real Madrid verlängert, ist weiterhin offen. „Die Angelegenheit um Rüdiger ist noch nicht abgeschlossen, die Parteien verhandeln noch. Es gibt Zweifel an seinem Knie und seiner Fitness. Real Madrid führt Gespräche mit seinen Beratern. Im Moment würde ich sagen, dass er bleibt“, schätzt Transferexperte Matteo Moretto die Lage in der ‚Radio Marca‘-Sendung ‚La Pizarra‘ ein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Rüdiger selbst würde sein Engagement bei den Königlichen gerne über den Sommer hinaus fortsetzen. „Für mich ist das Wichtigste, körperlich fit zu sein. Ich fühle mich gut. Beim Rest bin ich sicher, dass wir eine Lösung finden werden. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, darüber zu sprechen. Ich liebe Real Madrid. Und ich liebe es, hier zu sein“, so der Innenverteidiger vor wenigen Tagen. Nach möglichen Alternativen sieht sich Real längst um. „Real Madrid möchte (Nico, Anm. d. Red.) Schlotterbeck, aber Dortmund drängt ihn zu einer Vertragsverlängerung. (Ibrahima, Anm. d. Red.) Konaté vom FC Liverpool ist eine weitere Option. Real Madrid verhandelt mit seinen Beratern“, verrät Moretto.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Premier League
Real Madrid
Liverpool
Antonio Rüdiger
Ibrahima Konaté

Weitere Infos

La Liga La Liga
Premier League Premier League
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Liverpool Logo FC Liverpool
Antonio Rüdiger Antonio Rüdiger
Ibrahima Konaté Ibrahima Konaté
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert