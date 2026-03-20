Real-Zukunft: Die Tendenz bei Rüdiger

Ob Antonio Rüdiger seinen auslaufenden Vertrag bei Real Madrid verlängert, ist weiterhin offen. „Die Angelegenheit um Rüdiger ist noch nicht abgeschlossen, die Parteien verhandeln noch. Es gibt Zweifel an seinem Knie und seiner Fitness. Real Madrid führt Gespräche mit seinen Beratern. Im Moment würde ich sagen, dass er bleibt“, schätzt Transferexperte Matteo Moretto die Lage in der ‚Radio Marca‘-Sendung ‚La Pizarra‘ ein.

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Rüdiger selbst würde sein Engagement bei den Königlichen gerne über den Sommer hinaus fortsetzen. „Für mich ist das Wichtigste, körperlich fit zu sein. Ich fühle mich gut. Beim Rest bin ich sicher, dass wir eine Lösung finden werden. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, darüber zu sprechen. Ich liebe Real Madrid. Und ich liebe es, hier zu sein“, so der Innenverteidiger vor wenigen Tagen. Nach möglichen Alternativen sieht sich Real längst um. „Real Madrid möchte (Nico, Anm. d. Red.) Schlotterbeck, aber Dortmund drängt ihn zu einer Vertragsverlängerung. (Ibrahima, Anm. d. Red.) Konaté vom FC Liverpool ist eine weitere Option. Real Madrid verhandelt mit seinen Beratern“, verrät Moretto.