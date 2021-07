Sané-Ersatz: Legt Schalke nach?

Shkodran Mustafi (29) hat den FC Schalke nach seinem wenige Monate andauernden Engagement schon wieder verlassen, in Person von Ozan Kabak (21) und Matija Nastasic (28) könnten noch vor Saisonstart zwei weitere Innenverteidiger ihre Sachen packen.

Schalke hofft hier auf Transfererlöse, Kabak gilt als Kandidat in Leverkusen, Leipzig und Leicester, Nastasic wird in Valencia gehandelt. Auf unbestimmte Zeit – womöglich droht sogar die Sportinvalidität – wird darüber hinaus der am Knie verletzte Salif Sané (30) fehlen.

Es droht also ein Engpass, will Trainer Dimitrios Grammozis weiter mit Dreierkette spielen lassen. Malick Thiaw (19), Timo Becker (24) und Neuzugang Marcin Kaminski (29) stehen aktuell zur Verfügung, im Test gegen Zenit St. Petersburg (0:0) half zudem Mittelfeldspieler Florian Flick (21) aus.

Welchen Namen auf der Liste von Sportdirektor Rouven Schröders stehen, ist bislang nicht durchgesickert. Den Kürzeren zog S04 in den vergangenen Wochen bei Sebastian Schonlau (26, Hamburger SV) und Timo Hübers (24, 1. FC Köln), die sich für einen anderen Weg entschieden. Der Startschuss zur neuen Saison fällt am 23. Juli mit der Partie gegen den HSV.