Bericht: Kwasniok unter besonderer Beobachtung

Nach starkem Start in die Saison ist der 1. FC Köln inzwischen auf Platz zehn abgerutscht, seit sieben Spielen wartet der Aufsteiger auf einen Sieg. Rund um die gestrige Partie gegen den 1. FC Heidenheim (2:2) konzentrierte sich die Berichterstattung vor allem auf Trainer Lukas Kwasniok.

Dieser hatte zunächst mit dem in öffentlicher Kritik und Meinungsverschiedenheiten begründeten Kader-Rauswurf von Luca Waldschmidt (29) überrascht. Dann waren es FC-Ultras, die beim Heidenheim-Spiel mit einem Anti-Kwasniok-Plakat erneut für Gesprächsstoff sorgten.

Laut ‚Sky‘ ist der Köln-Coach in der Mannschaft alles andere als unumstritten, genießt aber weiterhin das Vertrauen der Führungsetage. Der Druck auf Kwasniok sei gewachsen, eine Trennung vorerst aber kein Thema.

Nichtsdestotrotz wollen die Entscheider jetzt „verstärkt auf den Umgang mit dem Team, einzelnen Personalien und Führungsspielern“ achten, so ‚Sky‘. Letztlich werden logischerweise auch die nächsten Partien von Bedeutung sein. Auf zwei Heimspiele gegen Bayern München und Mainz 05 folgt das Auswärtsspiel beim SC Freiburg.