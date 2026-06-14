Chicago Fire bemüht sich aktuell nicht nur um die Unterschrift von Robert Lewandowski (37/FC Barcelona) – auch Leon Goretzka (31) soll ablösefrei den Weg in die USA finden. Doch das hat für den Mittelfeldspieler offenbar keine Priorität.

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Laut Fabrizio Romano priorisiert Goretzka nach wie vor klar einen Verbleib in Europa. Der DFB-Kicker selbst hatte im März verraten: „Ich möchte schon nochmal richtig kompetitiven Fußball im Ausland spielen.“

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Lange führte die heißeste Spur dabei zum AC Mailand. Nachdem die Italiener aber auf den letzten Metern noch die Qualifikation für die Champions League verspielten, steht dort aktuell alles und jeder auf dem Prüfstand. Interesse an Goretzka hatten in den vergangenen Monaten auch Atlético Madrid, der FC Arsenal, die SSC Neapel, Juventus Turin, Inter Mailand, Galatasaray und Olympique Marseille. Ein Wechsel innerhalb der Bundesliga gilt als ausgeschlossen.