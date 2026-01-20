Spurs nur mit elf Profis im Kader: So könnte der BVB spielen

Mehr Druck liegt am heutigen Dienstag, wenn um 21 Uhr die Partie zwischen Tottenham Hotspur und Borussia Dortmund angepfiffen wird, auf den Gastgebern. Genauer gesagt auf Trainer Thomas Frank. Eine Niederlage gegen den BVB dürfte den Dänen endgültig den Job bei den Spurs kosten.

Frank und Tottenham stehen mit dem Rücken zur Wand. Tabellarisch ist das Spiel gegen die Schwarz-Gelben auf Augenhöhe, in Dortmund gastiert zwei Spieltage vor Schluss der Zehnte beim Elften, acht Mannschaften qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale. Personell drückt der Schuh im Norden Londons aber gewaltig. Leistungsträger Micky van de Ven (24) fehlt gesperrt, insgesamt hat Frank nur elf Spieler mit Profivertrag im Aufgebot.

Wer darf im Sturm ran?

Etwas entspannter sieht da die Lage für Niko Kovac aus. Marcel Sabitzer (Wadenverletzung) fehlt nach wie vor, Aarón Anselmino (20) und Ramy Bensebaini (30) stehen dafür wieder im Kader. „Es ist ein wichtiges Spiel. Wir sind Tabellennachbarn. Der Sieger wird weiterhin die Möglichkeit haben, vielleicht die letzten Acht zu erreichen. Aber wir wissen auch, dass Tottenham die drei ersten Heimspiele jeweils zu null gewonnen hat. Das bedeutet: Wir müssen hart arbeiten, viel arbeiten, konzentriert arbeiten“, so Kovac auf der Pressekonferenz am gestrigen Montag.

Die größte personelle Frage stellt sich mal wieder im Sturm. Startet Kovac mit Serhou Guirassy (29), Fábio Silva (23) – oder sogar beiden? Auch dahinter hat Kovac die freie Auswahl. Der gegen den FC St. Pauli (3:2) gut aufgelegte Karim Adeyemi (24) könnte beginnen, allerdings drängt auch Maximilian Beier (23) auf einen Einsatz.

So könnte der BVB spielen