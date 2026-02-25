Atléticos klarer Standpunkt bei Alvarez

Bei Atlético Madrid will man nichts wissen von einem Verkauf von Topstürmer Julián Alvarez (26). „Julián ist ein Spieler von Atlético. Atlético hat sehr gute Spieler, und viele Vereine sind an ihnen interessiert, aber wir haben mit niemandem gesprochen, weder mit potenziellen Kandidaten noch mit Kandidaten, weder von Barcelona noch mit irgendjemandem“, sagte Sportdirektor Mateu Alemany im Zuge des 4:1 in der Champions League gegen den FC Brügge am gestrigen Dienstag.

Momentan geht Alvarez‘ Tendenz dem Vernehmen nach ohnehin eher in Richtung Verlängerung seines bis 2030 datierten Vertrags. Der FC Barcelona zeigt nichtsdestotrotz Interesse an dem wendigen Torjäger, der nach famosem Saisonstart in den vergangenen Wochen etwas schwächelte.