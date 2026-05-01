In ganz Europa begehrt: Schalke will Benhattab

Die Rückkehr in die Bundesliga ist für den FC Schalke nur noch Formsache. Für Frank Baumann geht es langsam aber sicher darum, einen bundesligatauglichen Kader zu entwickeln. Vier Positionen in der Startelf sind noch vakant und müssen durch Neuzugänge besetzt werden.

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Eine davon ist die rechte Schiene. Hier könnte Yassine Benhattab ins Spiel kommen. Nach FT-Informationen sind die Knappen am 23-jährigen Linksfuß interessiert, der aktuell auf Leihbasis bei Stade Reims spielt. Der Zweitligist kann den Franzosen für fünf Millionen Euro per Kaufoption vom FC Nantes loseisen. Da Reims den Aufstieg aber wohl verpasst, dürfte Benhattab zu teuer werden.

Auch Hannover streckt die Fühler aus

Nantes steht vor dem Abstieg in die Ligue 2 und will Benhattab deshalb gewinnbringend verkaufen. Neben Schalke ist nach unseren Informationen auch Hannover 96 interessiert. Die Konkurrenz im Werben um den Flügelspieler ist aber groß.

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Klubs aus der Ligue 1, der niederländischen Eredivisie und aus Portugal wollen Behnhattab verpflichten. Hull City und die Blackburn Rovers wollen ihn in die englische Championship holen. Im vergangenen Jahr war auch die TSG Hoffenheim am Schienenspieler interessiert.