BVB: Gute Nachrichten bei Schlotterbeck

von Leon Morsbach - Quelle: Ruhr Nachrichten
Nico Schlotterbeck als BVB-Kapitän @Maxppp
Bei Borussia Dortmund gibt es vor dem Champions-League-Duell bei Manchester City (Mittwoch, 21:00 Uhr) positive Signale von Nico Schlotterbeck (25). Wie die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, erschien der Innenverteidiger am Montag wieder am Trainingsgelände in Dortmund. Beim BVB ist man zuversichtlich, dass Schlotterbeck die Reise nach England antritt. Ob es für einen Einsatz reicht, bleibt nach seinem grippalen Infekt offen.

Auch Niklas Süle (30) war vor Ort, verließ das Gelände jedoch früh und absolvierte wohl ein individuelles Programm. Süle hatte im DFB-Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt einen Schlag auf den Fuß bekommen. Die finale Entscheidung über die Besetzung der Innenverteidigung fällt erst kurzfristig.

