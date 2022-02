Everton verpflichtet Alli

Kurz vor Toresschluss hat der FC Everton doch noch den Wunschspieler bekommen. Mit Dele Alli soll es raus aus dem Abstiegssumpf und wieder in Richtung obere Tabellenhälfte gehen. Bei den Toffees unterscheibt der 25-Jährige bis 2024.

Die Ablöse für den Spielgestalter ist laut Medienberichten an absolvierte Spiele gekoppelt. Nach 20 Partien werden zunächst zwölf Millionen Euro fällig. Insgesamt können abhängig vom sportlichen Abschneiden bis zu 40 Millionen Euro zusammenkommen.

Seit Sommer 2015 hatte Alli bei Tottenham unter Vertrag gestanden. In 269 Einsätzen markierte er insgesamt 128 Scorerpunkte. Unter Antonio Conte hatte der englische Nationalspieler aber in den vergangenen Monaten einen schweren Stand. Bei Everton wird der Spielmacher direkt mit dem Abstiegskampf konfrontiert, die Liverpooler stehen in die Premier League nur auf dem 16. Platz.

✍️ | We have completed the signing of midfielder Dele Alli from Tottenham Hotspur on a two-and-a-half-year contract until the end of June 2024.



Welcome to #EFC, Dele! 🔵