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Bundesliga

Vertrag ausgehandelt: Das HSV-Budget für Vieira

Die Kaufoption bei Fábio Vieira ist für den Hamburger SV wohl kaum zu stemmen. Der Mittelfeldspieler selbst steht einem Verbleib anscheinend trotzdem sehr offen gegenüber.

von Luca Hansen - Quelle: Bild
1 min.
Fábio Vieira wird von Dayot Upamecano verfolgt @Maxppp

Fábio Vieira zählt zu den begabtesten Technikern der Bundesliga. Kaum einen Ball gibt der Portugiese verloren. Selbstredend, dass der Hamburger SV den Mittelfeldspieler gerne über die Saison hinaus halten möchte. Vieira selbst konnten die Rothosen offenbar bereits überzeugen.

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Laut der ‚Bild‘ haben die Hanseaten bereits einen Anschlussvertrag mit dem Linksfuß ausgehandelt. Ein fester Transfer hänge daher nur noch am FC Arsenal, Vieiras Stammverein. Eine weitere Leihe ist dagegen kein Thema, da der Vertrag des 25-Jährigen in London 2027 ausläuft.

Das Problem: Die ausgehandelte Kaufoption von rund 20 Millionen Euro ist für den HSV kaum zu stemmen, weshalb man auf ein Entgegenkommen der Gunners angewiesen ist. Das Boulevardblatt geht von einer hohen einstelligen Millionensumme als Budget für einen Vieira-Transfer aus.

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Die Grundvoraussetzung für einen Deal ist der Klassenerhalt des Aufsteigers. Mit fünf Toren und vier Vorlagen setzt auch Vieira alles daran, dass die Mission gelingt – und damit auch sein dauerhafter Wechsel in den Volkspark?

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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