Menü Suche
Kommentar
La Liga

Demichelis winkt neuer Trainerjob

von Dominik Schneider - Quelle: Marca
Martín Demichelis weist seinem Team die Richtung @Maxppp

Möglicherweise feiert Martin Demichelis in Kürze sein Debüt als Trainer im europäischen Fußball. Die ‚Marca‘ bringt den 45-jährigen Argentinier als Kandidaten bei RCD Mallorca ins Spiel. Vor drei Tagen entließ der abstiegsbedrohte Inselklub Jagoba Arrasate und hat bisher noch keinen neuen Mann für die Seitenlinie präsentiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Demichelis machte seine ersten Schritte als Cheftrainer bei der Zweitvertretung des FC Bayern. 2023 unterschrieb er bei River Plate in seiner argentinischen Heimat, zuletzt war er bei CF Monterrey in Mexiko angestellt. Sollte er den Job auf Mallorca ergattern, wäre es sein erstes Engagement in einer europäischen Topliga in voller Verantwortung.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Mallorca
Martín Demichelis

Weitere Infos

La Liga La Liga
Mallorca Logo RCD Mallorca
Martín Demichelis Martín Demichelis
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert