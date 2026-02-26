Demichelis winkt neuer Trainerjob

Möglicherweise feiert Martin Demichelis in Kürze sein Debüt als Trainer im europäischen Fußball. Die ‚Marca‘ bringt den 45-jährigen Argentinier als Kandidaten bei RCD Mallorca ins Spiel. Vor drei Tagen entließ der abstiegsbedrohte Inselklub Jagoba Arrasate und hat bisher noch keinen neuen Mann für die Seitenlinie präsentiert.

Demichelis machte seine ersten Schritte als Cheftrainer bei der Zweitvertretung des FC Bayern. 2023 unterschrieb er bei River Plate in seiner argentinischen Heimat, zuletzt war er bei CF Monterrey in Mexiko angestellt. Sollte er den Job auf Mallorca ergattern, wäre es sein erstes Engagement in einer europäischen Topliga in voller Verantwortung.