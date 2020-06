Leipzig: Nagelsmanns Abschiedsworte an Werner

Julian Nagelsmann hat nach dem 2:1-Sieg beim FC Augsburg am letzten Bundesligaspieltag emotionale Abschiedsworte in Richtung Timo Werner gewählt: „Dass er eine große Lücke als Spieler hinterlässt, ist selbsterklärend. Als Mensch auch, weil er das Herz am rechten Fleck hat. Ich wünsche ihm für London alles Gute.“

Werner zieht es für rund 50 Millionen Euro Ablöse zum FC Chelsea. Durch seinen Doppelpack in Augsburg schwang sich der 24-jährige Angreifer am gestrigen Samstag noch zum besten Torjäger der Vereinsgeschichte von RB Leipzig auf. 95 Mal beförderte der Nationalspieler den Ball in seinen vier Jahren in Sachsen ins Netz.