Köln: Überraschungself gegen Heidenheim

Lukas Kwasniok bietet mal wieder einige Überraschungen in seiner Startelf gegen den 1. FC Heidenheim. Für die Geißböcke laufen um 15:30 Uhr zwei Debütanten auf. Fynn Schenten (18) erhält den Vorzug vor Shootingstar Said El Mala (19). Zudem steht Neuzugang Jahmai Simpson-Pusey (20) in der Startformation.

Darüber hinaus darf Alessio Castro-Montes (28) von Beginn an ran. Der Belgier kam im Sommer und ist erst zum zweiten Mal in der ersten Elf unter Trainer Kwasniok in der Bundesliga.