Bundesliga
Köln: Überraschungself gegen Heidenheim
1 min.
@Maxppp
Lukas Kwasniok bietet mal wieder einige Überraschungen in seiner Startelf gegen den 1. FC Heidenheim. Für die Geißböcke laufen um 15:30 Uhr zwei Debütanten auf. Fynn Schenten (18) erhält den Vorzug vor Shootingstar Said El Mala (19). Zudem steht Neuzugang Jahmai Simpson-Pusey (20) in der Startformation.
Unter der Anzeige geht's weiter
1. FC Köln @fckoeln – 14:29 Bei X ansehen
Darüber hinaus darf Alessio Castro-Montes (28) von Beginn an ran. Der Belgier kam im Sommer und ist erst zum zweiten Mal in der ersten Elf unter Trainer Kwasniok in der Bundesliga.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden