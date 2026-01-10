Menü Suche
Bundesliga

Köln: Überraschungself gegen Heidenheim

von Dominik Schneider
Lukas Kwasniok hat eine Kappe auf @Maxppp
Heidenheim 1-0 Köln

Lukas Kwasniok bietet mal wieder einige Überraschungen in seiner Startelf gegen den 1. FC Heidenheim. Für die Geißböcke laufen um 15:30 Uhr zwei Debütanten auf. Fynn Schenten (18) erhält den Vorzug vor Shootingstar Said El Mala (19). Zudem steht Neuzugang Jahmai Simpson-Pusey (20) in der Startformation.

1. FC Köln
Unsere Startelf wird uns serviert von Gaffel 📋⚽️
#effzeh #FCHKOE
Bei X ansehen

Darüber hinaus darf Alessio Castro-Montes (28) von Beginn an ran. Der Belgier kam im Sommer und ist erst zum zweiten Mal in der ersten Elf unter Trainer Kwasniok in der Bundesliga.

