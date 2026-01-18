VfB-Zukunft: Leweling mit deutlichen Worten

Jamie Leweling hat seine Absicht untermauert, den VfB Stuttgart in diesem Winter nicht zu verlassen. „Ich habe das natürlich mitbekommen, das ist normal im Fußball. Was ich sagen kann: Ich bleibe hier. Das ist definitiv. Deshalb habe ich das Thema auch schnell abgehakt“, stellt der zuletzt so formstarke Außenstürmer gegenüber der ‚Bild‘ klar.

Der AFC Bournemouth hatte zuletzt konkretes Interesse an Leweling bekundet, war aber mit einem ersten Angebot über 40 Millionen Euro abgeblitzt. Einen weiteren Vorstoß in diesem Januar kann sich der Premier League-Vertreter offenbar sparen. Über die gehandelte Summe sagt Leweling: „Ich habe mich schon etwas erschrocken, aber so ist das Fußballgeschäft. Vor fünf Monaten hätte ich niemals gedacht, dass jemand dazu bereit ist, so viel für mich zu bezahlen.“