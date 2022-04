Transfer-Rückpass: 18 Klubs, 18 News

Bayern München

An der Säbener Straße kündigt sich ein Transfer-Doppelschlag an. Laut den Transfermarkt-Experten Fabrizio Romano und Alfredo Pedullà ist sich Bayern mit dem Ajax-Duo Ryan Gravenberch (19) und Noussair Mazraoui (24) einig. Bei Erstgenanntem wurde der ‚Bild‘ zufolge nun auch die Ablöse geklärt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Borussia Dortmund

Im Poker um die Dienste von Nico Schlotterbeck (22) wird die Spur zum BVB immer heißer. Dem TV-Sender ‚Sky‘ zufolge verhandeln die Dortmunder aktuell sowohl mit dem Nationalverteidiger als auch mit dessen Arbeitgeber SC Freiburg. Der BVB will mit einer Ablöse von unter 20 Millionen Euro davonkommen.

Bayer Leverkusen

Die Werkself hat nach wie vor Jeremiah St. Just vom Ligarivalen Mainz 05 im Visier. Laut ‚Bild‘-Reporter Christian Falk bleibt Leverkusen genauso wie Borussia Dortmund ein potenzieller Abnehmer des niederländischen Innenverteidigers. Zudem gibt es Interesse aus England

RB Leipzig

Können die Sachsen Topstar Christopher Nkunku (24) noch ein Jahr halten? Paris St. Germain hat was dagegen und nach FT-Infos die Gespräche mit dem französischen Offensivmann aufgenommen.

SC Freiburg

Seit der Meldung vom Sonntag, dass die Breisgauer an Ilias Sebaoui (20, Beerschot V.A.) dran sind, tat sich in der Freiburger Gerüchteküche nichts mehr. Für Schlagzeilen sorgte der Klub stattdessen mit seinem Einspruch gegen das 1:4 beim FC Bayern aufgrund eines Wechselfehlers.

TSG Hoffenheim

Im Kraichgau regt sich Interesse am Österreicher Matthias Braunöder. Der 20-Jährige Mittelfeldspieler von Austria Wien ist für eine niedrige einstellige Millionensumme zu haben, berichtet die ‚Sport Bild‘.

Union Berlin

Ein Abschied von Toptorjäger Taiwo Awoniyi (24) ist im Sommer laut ‚Bild‘ „sehr wahrscheinlich“. Mehrere englische Klubs sollen am nigerianischen Stürmer Interesse zeigen. Eine Ablöse von 30 Millionen Euro ist im Gespräch.

1. FC Köln

Timo Hübers hat offensichtlich einige Aufmerksamkeit auf der Insel erregt. Newcastle United, Leeds United, Crystal Palace, West Ham United, der FC Southampton und Zweitligist FC Fulham beschäftigen sich mit dem Kölner Innenverteidiger, berichtet die ‚Daily Mail‘.

Eintracht Frankfurt

Ob Danny da Costa die Adler zum zweiten Mal in Richtung Mainz verlassen wird, entscheidet sich zeitnah. „In den kommenden zwei bis drei Wochen“, soll ‚Sport1‘ zufolge die Lage bei den Rheinhessen geklärt sein. Ein Verbleib in Frankfurt kommt für den 28-jährigen Rechtsverteidiger nicht in Frage.

Mainz 05

Moussa Niakhaté hat sich mit einer bärenstarken Saison in den Fokus englischer Klubs gespielt. Laut der ‚Daily Mail‘ befassen sich West Ham United, Newcastle United und der FC Everton mit dem Kapitän der 05er. Rund zehn Millionen Euro sind für den 26-Jährigen Abwehrchef im Gespräch.

VfL Bochum

Beim Aufsteiger winkt dem ‚kicker‘ zufolge gleich drei Leihspielern ein Verbleib über den Sommer hinaus. Elvis Rexhbecaj (24, VfL Wolfsburg), Eduard Löwen (25, Hertha BSC) sowie Kostas Stafylidis (28, TSG Hoffenheim) sollen auch in der kommenden Spielzeit an der Castroper Straße auflaufen.

M’gladbach

Schlussmann Yann Sommer soll auch in Zukunft den Kasten der Fohlen sauber halten. Mit dem 33-jährigen Schweizer wollen die Gladbacher daher in den nächsten Tagen die Gespräche über eine vorzeitige Verlängerung des bis 2023 laufenden Vertrags aufnehmen.

FC Augsburg

Die Fuggerstädter basteln an ihrer Offensive für die kommende Saison und haben Linton Maina an der Angel. Laut dem ‚Sportbuzzer‘ hat sich der im Sommer ablösefreie Profi von Hannover 96 auf einen Wechsel zum FCA festgelegt. Auch bei anderen Bundesligisten ist der 22-Jährige ein Thema.

VfL Wolfsburg

Da mit John Anthony Brooks (29) ein Innenverteidiger im Sommer geht, fahnden die Wölfe nach Ersatz. Dabei ist der ‚Bild‘ zufolge auch von Niklas Stark von Hertha BSC ein Gesprächsthema in der Autostadt gewesen. Viel mehr als ein Gedankenspiel sei der 26-Jährige momentan jedoch nicht.

VfB Stuttgart

Der VfB will sein Torhüterteam laut ‚kicker‘ zur kommenden Saison mit Stefan Djlaca ergänzen. Der 22-jährige Schlussmann von der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund soll Stammkeeper Florian Müller (24) Konkurrenz machen.

Arminia Bielefeld

Vereinslegende Fabian Klos wird sich von der Alm wohl als Tribünengast verabschieden. Der Mittelstürmer zog sich am vergangenen Wochenende eine schwere Kopfverletzung zu und fällt nach Informationen der ‚Bild‘ für die restliche Saison aus. Der Vertrag des 34-Jährigen läuft im Sommer aus.

Greuther Fürth

Beim Kleeblatt dreht sich in dieser Woche alles um die Zukunft von Cheftrainer Stefan Leitl. Der 44-Jährige kann dank einer Klausel in seinem bis 2023 datierten Vertrag Fürth im Abstiegsfall vorzeitig verlassen. Der FC Schalke 04 und Hertha BSC befassen sich dem Vernehmen nach mit Leitl, der zugab, dass seine Zukunft „nach allen Richtungen offen“ sei.