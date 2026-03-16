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VfB: Hellstern zur Bundesliga-Konkurrenz?

Hinter Florian Hellsterns Zukunft beim VfB Stuttgart steht ein großes Fragezeichen. Wechselt der Torhüter zur Bundesliga-Konkurrenz?

von David Hamza - Quelle: Sky
1 min.
Florian Hellstern hebt den Arm @Maxppp

In etwas mehr als einem Jahr läuft der Vertrag von Florian Hellstern (18) beim VfB Stuttgart aus. Die Verhandlungen über eine Verlängerung liegen seit einiger Zeit auf Eis. Ein Dorn im Auge sollen den Verantwortlichen die finanziellen Forderungen der Spieler- und Beraterseite sein.

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Auf der anderen Seite fehlt Hellstern aktuell die Perspektive auf einen Durchbruch bei den Profis. Verlässt der vom FC Bayern ausgeliehene Alexander Nübel (29) den Verein im Sommer, soll Dennis Seimen (20/verliehen an Paderborn) nach derzeitigem Stand die neue Nummer eins werden.

Für Hellstern, der für die Stuttgarter Drittliga-Mannschaft spielt und sich nur in der Europa League im Kader befindet, könnte dann ein Wechsel anstehen. Laut ‚Sky‘ beobachten RB Leipzig, der VfL Wolfsburg und der RSC Anderlecht den U19-Nationalspieler. Auch am Wochenende gegen Hoffenheim II (1:0) seien Scouts vor Ort gewesen.

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