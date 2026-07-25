Einigung: Openda vor Juve-Abschied

Der Wechsel von Loïs Openda (26) zu Olympique Lyon ist offenbar in trockenen Tüchern. Laut ‚L’Équipe‘ gibt es eine Einigung zwischen OL und Juventus Turin. Die Alte Dame lässt den Mittelstürmer per Leihe ziehen. Eine Kaufoption oder -pflicht soll nicht Teil des Deals sein.

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Wirtschaftlich lohnt sich das Leihgeschäft für Juve nur bedingt. Als Gebühr für den temporären Wechsel fließen lediglich drei Millionen Euro. Außerdem zahlen die Italiener weiterhin einen großen Teil des Bruttogehalts von acht Millionen Euro.