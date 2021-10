Köln: Skhiri fällt aus

Leistungsträger Ellyes Skhiri steht dem 1. FC Köln aufgrund einer Knieverletzung, die er sich am Sonntag beim Länderspiel mit Tunesien gegen Mauretanien (0:0) zugezogen hat, vorerst nicht zu Verfügung. Zu diesem Ergebnis habe eine MRT-Untersuchung geführt. Wie lange Skhiri pausieren muss, lassen die Kölner offen.

Bei den Rheinländern stand der 26-jährige Mittelfeldmotor in der laufenden Saison in allen sieben Bundesliga-Spielen in der Startelf und erzielte drei Treffer, darunter einen Doppelpack in der Partie gegen Greuther Fürth (3:1).