Real doch nicht titellos | Ermittlungen gegen die FIFA

Champions League lässt die Zahlen explodieren

Endlich mal gute Nachrichten für Real Madrid. Trotz einer absoluten Seuchensaison bleiben die Königlichen der wertvollste Verein der Welt. Der neue Bericht von ‚Football Benchmark‘ über den Unternehmenswert der großen europäischen Vereine attestiert Real „eine neue Rekordbewertung“ von 7,73 Milliarden Euro. Unter anderem sorgt die „kommerzielle Wirkung des modernisierten Santiago Bernabéu“ für einen großen Vorsprung. Neuer Zweitplatzierter ist der FC Barcelona (5,92 Milliarden), der im Vergleich zum Vorjahr mehr als 33 Prozent zulegen konnte. Große Faktoren sind die deutlich gesteigerten Merchandise-Einnahmen und die drastische Senkung der Gehaltsquote von 88 Prozent auf 52 Prozent.

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Dominiert wird die Liste ansonsten – wenig überraschend – von Klubs aus der Premier League, die neun der ersten 32 Vereine stellt. Der FC Bayern belegt mit 4,72 Milliarden immerhin Platz sechs und verzeichnet in der 33. Saison in Folge einen Gewinn. Außerdem vertreten: Borussia Dortmund (Platz elf/2,48 Milliarden) und Eintracht Frankfurt (Platz 20/931 Millionen). Der Gesamtwert der 32 Topvereine summiert sich auf 72,6 Milliarden Euro. Das ist laut ‚Football Benchmark‘ fast das Dreifache des Wertes vor einem Jahrzehnt. Größter Wachstumsfaktor sei neben kommerziellen Erlösen vor allem die Champions League.

Ticketwucher auf dem Prüfstand

Die teils absurd hohen Ticketpreise bei der anstehenden Weltmeisterschaft werden bereits seit Monaten kritisiert. Nun wird eine offizielle Untersuchung gegen die FIFA eingeleitet. Das haben die Generalstaatsanwälte von New York und New Jersey angekündigt. Stein des Anstoßes ist vor allem das „dynamische Preismodell“ und der offizielle Wiederverkaufsmarkt, auf dem teils astronomische Preise aufgerufen werden – mit dem Segen des Weltverbands. Erst kürzlich hatte Oberzeremonienmeister Gianni Infantino ein Ticketangebot in Höhe von 1,7 Millionen Dollar als „marktgerecht“ verteidigt. Zudem gibt es laut dem ‚Mirror‘ viele Berichte von Fans, die „über die Kategorie des Tickets, das sie kauften, getäuscht wurden oder nicht die Kategorie erhielten, von der sie glaubten, sie zu kaufen“.

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„Ehrlichkeit beim Ticketverkauf ist nicht kompliziert. Doch die FIFA hat den Kauf eines WM-Tickets zu einem Spießrutenlauf aus Verwirrung, vorgetäuschter Knappheit und unerschwinglich hohen Preisen gemacht – alles auf Kosten der Verbraucher und der hart arbeitenden Einwohner von New Jersey. Es ist eine Ehre, die Weltmeisterschaft auszurichten, aber die Veranstaltung ist kein Freibrief, unsere Einwohner und Besucher auszubeuten“, erklärt Jennifer Davenport, die Generalstaatsanwältin von New Jersey. Die FIFA lehnt bisher eine Stellungnahme ab.