Treffen bringt Klarheit: Konsequenzen für Adeyemi

Karim Adeyemi wird für seinen unangemessenen Abgang nach rund einer Stunde beim 2:0 gegen Borussia Mönchengladbach sanktioniert. Nach Informationen der ‚Bild‘ muss der Offensivmann infolge einer Aussprache mit der Sportlichen Führung rund 90.000 Euro Strafe zahlen. Zur Einordnung: Rund sechs Millionen verdient Adeyemi pro Jahr.

Unter der Anzeige geht's weiter

Welche weiteren Überlegungen bei Borussia Dortmund hinsichtlich der Zukunft des streitbaren Außenstürmers angestellt werden, ist noch offen. Klar ist aber auch: Mit Blick auf die jüngsten Verfehlungen sind die eigentlich fest eingeplanten Gespräche über eine Vertragsverlängerung erst einmal auf Eis gelegt. Bis 2027 ist das aktuelle Arbeitspapier noch datiert.

„Ich kenne Karim, er ist ja von Hause aus ein guter Junge. Er weiß, dass er einen Fehler gemacht hat. Und das wird er sicherlich entsprechend auch wieder ändern“, sagte BVB-Trainer Niko Kovac zuletzt über den Vorfall. Im Hintergrund lauert dem Vernehmen nach Manchester United auf den Zuschlag beim deutschen Nationalspieler. Ohne Verlängerung kommt er im Sommer auf den Markt.