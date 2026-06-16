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Offiziell 2. Bundesliga

Heidenheim schließt Millionen-Transfer ab

von Lukas Hörster - Quelle: fc-heidenheim.de
Paul Hennrich bei der TSG Hoffenheim @Maxppp

Die TSG Hoffenheim gibt Paul Hennrich ab. Der deutsche U20-Nationalspieler schließt sich Bundesliga-Absteiger 1. FC Heidenheim an und unterschreibt einen Vertrag bis 2031. Laut ‚Sky‘ kassiert die TSG 1,5 Millionen Euro Ablöse plus Boni. Darüber hinaus ist von einer Weiterverkaufsklausel die Rede.

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In der abgelaufenen Saison lief der 21-jährige Offensivspieler für Hoffenheims Zweitvertretung in der dritten Liga auf. Dabei erzielte Hennrich neun Tore in 36 Partien und sagt nun: „Der Sprung in die 2. Bundesliga ist etwas Besonderes für mich und ich möchte diese Chance nutzen, mich hier sportlich weiterzuentwickeln und meinen Teil zum Erfolg des Teams beizutragen.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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