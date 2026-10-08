„Zuversichtlich, dass Olise dann der nächste ist“

Karl-Heinz Rummenigge ist optimistisch, dass sowohl Harry Kane (33) als auch Michael Olise (24) noch viele Jahre das Trikot des FC Bayern tragen werden. „Beide haben vor, lange beim FC Bayern zu bleiben. Ich hoffe und bin auch sehr zuversichtlich, dass Harry zeitnah seinen Vertrag verlängert. Und dass Michael dann der nächste ist. Ich würde mir wünschen, dass er noch lange bei Bayern bleibt“, betont das Aufsichtsratsmitglied gegenüber ‚ran‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Verlängerung von Kanes 2027 auslaufendem Vertrag steht dem Vernehmen nach bevor, der Durchbruch in den Verhandlungen ist den Münchnern zuletzt geglückt. Der neue Kontrakt des englischen Torjägers soll bis 2029 datiert sein – bis zu diesem Jahr ist derzeit Olise vertraglich gebunden.

Auch mit dem französischen Dribbelkünstler stehen Gespräche an. Diese könnten sich jedoch kompliziert gestalten. Olise soll in die Riege der Topverdiener aufsteigen und möglichst bis 2032 unterschreiben, einen Knackpunkt stellt aber womöglich die vom Olise-Lager geforderte Ausstiegsklausel dar. Topklubs wie Real Madrid beobachten die Situation zudem ganz genau.

Unter der Anzeige geht's weiter

Rummenigge jedenfalls ist guter Dinge – und stimmt vor der Ballon d‘Or-Wahl zur Lobeshymne auf die beiden Offensivstars an: „Wir als FC Bayern können uns sehr glücklich schätzen, dass wir mit Harry Kane und Michael Olise gleich zwei Spieler haben, die in der näheren Auswahl für diesen Titel sind. Das sind Weltklassespieler, die nicht auf den Bäumen wachsen und glücklicherweise bei uns seit einiger Zeit so große Protagonisten sind.“

„Ich war ja der letzte Bayern-Spieler, der den Titel gewinnen durfte und ich würde mir daher wünschen, dass es jetzt wieder ein Bayern-Spieler gewinnt“, so Rummenigge, der die Trophäe 1980 und 1981 einheimste, „das hätte eine ganz besondere Bedeutung auch für uns als Verein.“