FC Bayern: Kompany rotiert kräftig – Gnabry fällt aus

Nach dem 2:1-Sieg in der Champions League gegen Real Madrid nimmt Chefcoach Vincent Kompany beim Bundesliga-Topspiel des FC Bayern gegen den FC. St. Pauli (18:30 Uhr) gleich sieben Änderungen in der Startelf vor. Tom Bischof, Hiroki Ito, Kim Minjae, Leon Goretzka, Raphaël Guerreiro, Jamal Musiala und Nicolas Jackson rücken neu ins Team.

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Nur Manuel Neuer, Konrad Laimer, Joshua Kimmich und Michael Olise bleiben in der Anfangself. Serge Gnabry fällt wegen leichter Kniebeschwerden kurzfristig aus und fehlt im Kader. Der 18-jährige Winterzugang Bara Sapoko Ndiaye gehört dafür erstmals dem Aufgebot des deutschen Rekordmeisters an.