Menü Suche
Kommentar 502
Bundesliga

FC Bayern: Kompany rotiert kräftig – Gnabry fällt aus

von Fabian Ley
1 min.
Serge Gnabry jubelt mit Michael Olise @Maxppp
St. Pauli 0-5 FC Bayern

Nach dem 2:1-Sieg in der Champions League gegen Real Madrid nimmt Chefcoach Vincent Kompany beim Bundesliga-Topspiel des FC Bayern gegen den FC. St. Pauli (18:30 Uhr) gleich sieben Änderungen in der Startelf vor. Tom Bischof, Hiroki Ito, Kim Minjae, Leon Goretzka, Raphaël Guerreiro, Jamal Musiala und Nicolas Jackson rücken neu ins Team.

Unter der Anzeige geht's weiter
FC Bayern München
🚨 Die 𝒆𝒓𝒔𝒕𝒆𝒏 𝑬𝒍𝒇 für #FCSPFCB! 📋
Bei X ansehen

Nur Manuel Neuer, Konrad Laimer, Joshua Kimmich und Michael Olise bleiben in der Anfangself. Serge Gnabry fällt wegen leichter Kniebeschwerden kurzfristig aus und fehlt im Kader. Der 18-jährige Winterzugang Bara Sapoko Ndiaye gehört dafür erstmals dem Aufgebot des deutschen Rekordmeisters an.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (99+)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
FC Bayern
Serge Gnabry
Bara Sapoko Ndiaye

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Serge Gnabry Serge Gnabry
Bara Sapoko Ndiaye Bara Sapoko Ndiaye
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert