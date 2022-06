Kein Geld für Neuzugänge: Barça plant drastische Maßnahmen

Der FC Barcelona steckt nach wie vor in großen finanziellen Schwierigkeiten. Selbst ablösefreie Profis wie Mittelfeldspieler Franck Kessié (25, AC Mailand) und Innenverteidiger Andreas Christensen (26, FC Chelsea), mit denen man sich längst einig ist, können die Katalanen derzeit nicht registrieren. Von Wunschstürmer Robert Lewandowski (33, FC Bayern) ganz zu schweigen.

La Liga-Präsident Javier Tebas fand zuletzt klare Worte: „Sie kennen unsere Regeln für die Wirtschaftskontrolle sehr genau. Ich weiß nicht, ob sie de Jong oder Pedri verkaufen werden, aber sie wissen, dass sie Geld einnehmen und Vermögenswerte verkaufen müssen.“

Frenkie de Jong (25), so die Hoffnung, könnte 85 Millionen Euro in die Kassen spülen – Manchester United buhlt um den Mittelfeldspieler. Das Abtreten von TV- und Merchandising-Rechten soll weitere finanzielle Mittel freischaufeln. Grünes Licht ist dafür noch am 16. Juni bei der Mitgliederversammlung erforderlich.

50 Prozent weniger Gehalt

Eine weitere Maßnahme, die der Klub laut ‚Deportes Cuatro‘ plant: Die Kapitäne Sergio Busquets (33), Gerard Piqué (35) und Jordi Alba (33) sollen gebeten werden, ihr Gehalt um satte 50 Prozent zu reduzieren. Auch eine Verteilung der Gelder auf mehrere Jahre werde diskutiert.

Die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet unterdessen, dass sogar alle Spieler, außer die Winterneuzugänge und jene, die kürzlich ihren Vertrag verlängerten, betroffen sein könnten. Bereits während der Corona-Pandemie hatte Barça Gehaltskürzungen durchgedrückt – entlastet ist der Verein noch lange nicht.