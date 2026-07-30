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Serie A

Neuer Klub für Akpoguma

von Dominik Schneider - Quelle: Sky
Kevin Akpoguma beim Spiel am Millerntor @Maxppp

Kevin Akpoguma setzt seine Karriere aller Voraussicht nach in Italien fort. Der 31-Jährige wird laut ‚Sky‘ bei Frosinone Calcio unterschreiben. Zwischen dem Verteidiger und dem Serie A-Klub gibt es eine vollständige Einigung.

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Ende Juni lief der Vertrag von Akpoguma bei der TSG Hoffenheim aus. Jetzt bindet sich der achtfache Nationalspieler von Nigeria bis 2028 an Frosinone. Die offizielle Verkündung des Vereins soll zeitnah stattfinden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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