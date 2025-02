Transferfenster noch offen: Besiktas schielt auf die Bundesliga

Einige Vereine aus der Bundesliga können in Bezug auf Transfers noch nicht vollständig aufatmen. Mehrere Transferfenster sind noch geöffnet. Dazu gehört neben Märkten wie den USA, Österreich oder Belgien auch die Türkei. Und vor allem die Verantwortlichen von Besiktas sollen Spieler aus Deutschland im Auge haben.

Laut ‚Bild‘ wird dabei vorwiegend auf Akteure mit türkischen Wurzeln geachtet. Dem Bericht zufolge kassierten die Besiktas-Bosse bei Atakan Karazor (28) vom VfB Stuttgart und bei Mert Kömür (19) vom FC Augsburg allerdings Absagen. Anfragen für die beiden Spieler liefen ins Leere, die jeweiligen Arbeitgeber wollen nicht verkaufen.

Wechselt Dinkci noch?

Anders sieht es da bei Eren Dinkci aus. Auch der Stürmer des SC Freiburg wird als mögliches Transferziel der Schwarzen Adler genannt. Seit seinem Wechsel von Werder Bremen in den Breisgau stagniert die Karriere des 23-Jährigen. Sein Transferstatus wird vom Boulevardblatt als „offen“ bezeichnet. Sechs Tage hat Besiktas noch Zeit, am 11. Februar endet auch in der Süper Lig das Transferfenster.

Und auch wenn man sich bei Dinkci ebenfalls einen Korb einhandelt, soll die Strategie von Besiktas nicht abgeändert werden. BJK-Präsident Serdal Adali beschäftige sich noch mit weiteren – namentlich nicht genannten – Akteuren aus der Bundesliga, so die ‚Bild‘. Mit Felix Uduokhai (27/kam vom FC Augsburg) und Onur Bulut (30/spielte u.a. für den SC Freiburg und den VfL Bochum) befinden sich schon zwei ehemalige Bundesliga-Profis mit deutschem Pass im Kader.