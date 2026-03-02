WM-Garantie für Goretzka

Leon Goretzka kann sich berechtigte Hoffnungen auf ein Ticket für die Weltmeisterschaft im Sommer machen. Wie Julian Nagelsmann gegenüber dem ‚kicker‘ erklärt, besticht der 31-Jährige mit speziellen Qualitäten, die dem Bundestrainer wichtig sind: „Wir vermissen in Deutschland schon einen richtig stabilen, zweikampfstarken Sechser – auch in der Luft. Ich habe sehr viele Spiele von verschiedensten Sechserkandidaten angeschaut. Stand jetzt wird Leon Goretzka, trotz weniger Spielzeit bei Bayern, gute Chancen haben, zu spielen und eine ähnliche Rolle zu haben wie in der WM-Quali. Weil er einer ist, der auch in den Sechzehner geht, der kopfballstark ist und eine gute Wucht mitbringt.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Goretzka sei grundsätzlich für den offensiveren Part der Doppelsechs vorgesehen. Für den anderen Part kommen derzeit wohl vor allem Felix Nmecha (25) und Aleksandar Pavlovic (21) in Frage: „Pavlo ist super-konstant, spielt fast immer das gleiche Niveau. Felix hat mehr Ausreißer nach unten, aber auch nach oben ganz besondere Momente. Er hat unfassbar beeindruckende physische Voraussetzungen, ist brutal schnell, groß, super-beweglich, einer der wenigen Mittelfeldspieler, die im Stand einen Spagat nach oben machen können. Seiner Leistung fehlt noch Konstanz, diese Wellen muss er glätten. Pavlo spielt immer den gleichen Stiefel. Das klingt negativ, ist aber sehr positiv gemeint. Denn für einen Trainer ist es nicht schlecht, wenn du auf eine gewisse Verlässlichkeit zurückgreifen kannst.“