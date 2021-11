13 Entscheidungen im Januar?

Ousmane Dembélé

Beim Ex-Dortmunder ist ungewiss, ob schon im Januar eine Entscheidung fällt. Der FC Barcelona kämpft um eine Vertragsverlängerung, Xavi will den dribbelstarken Flügelstürmer unbedingt halten. Andernorts könnte Dembélé aber mit Sicherheit mehr kassieren. Nach FT-Infos bemüht sich unter anderem das neureiche Newcastle United um eine Verpflichtung.

Kylian Mbappé

Der französische Superstar wird aller Voraussicht nach bei Real Madrid landen. Die Königlichen wollen den Sommertransfer schon zum Jahresbeginn unter Dach und Fach bringen. Eine Verpflichtung im Januar gegen Ablöse plant Real nicht. Paris St. Germain soll daran ohnehin kein Interesse haben.

Paul Pogba

Blick nach England: Auch bei diesem französischen Weltmeister steht ein Tapetenwechsel ins Haus. Zu Gesprächen über eine Vertragsverlängerung bei Manchester United wird es wohl nicht mehr kommen. Bleibt die große Frage, wer sich die Dienste des Mittelfeldspielers sichern kann. In der Verlosung mit dabei: Real Madrid, Juventus Turin und Paris St. Germain.

Antonio Rüdiger

Der deutsche Nationalspieler konnte sich mit dem FC Chelsea bisher nicht auf eine Verlängerung einigen und die Fronten scheinen verhärtet. Ausgeschlossen ist ein Verbleib bei den Blues dennoch nicht. Ab Januar können die anderen Bewerber aber theoretisch Nägel mit Köpfen machen. Real Madrid soll lauern, die Spur zum FC Bayern ist aktuell nicht besonders heiß.

Alexandre Lacazette

Beim 30-jährigen Stürmer könnte die Entscheidung auch schon zum Jahresbeginn fallen. Denn der FC Arsenal plant nicht über den Sommer hinaus mit Lacazette. Wohin es den Franzosen ziehen wird, steht derzeit aber noch in den Sternen. Einzig lose Gerüchte um das Interesse des FC Barcelona machten bisher die Runde.

Jesse Lingard

Der 28-Jährige hat wohl keine Zukunft bei Manchester United. Der englische Rekordmeister erwägt einen Verkauf schon im Winter, um zumindest noch eine Ablöse für Lingard zu kassieren. Zwölf Millionen Euro sollen aufgerufen sein. Ein stolzer Preis für einen Reservisten, dessen Vertrag zum Saisonende ausläuft.

Franck Kessié

In Italien bemüht sich der AC Mailand um eine Vertragsverlängerung mit dem Mittelfeldspieler, der sich seinerseits schon mit Tottenham Hotspur auf eine künftige Zusammenarbeit geeinigt haben soll. Dies berichten zumindest italienische Medien. Offiziell verkündet wurde bislang nichts. Das könnte sich im Januar dann schnell ändern.

Marcelo Brozovic

Der 29-jährige Mittelfeldspieler wird immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Auch Atlético Madrid und Paris St. Germain gelten als interessiert. Kommt es zu keiner Einigung mit Inter Mailand bezüglich einer Verlängerung, wird Brozovic keine Probleme haben, bei einem anderen namhaften Klub unterzukommen.

Andrea Belotti

Der Torjäger lehnt eine Ausdehnung der Zusammenarbeit mit dem FC Turin ab. Trainer Ivan Juric ist aber sicher: „Andrea wird nicht im Januar gehen. Er wird im Juni über seine Zukunft entscheiden.“ Unwahrscheinlich, dass es so lange dauern wird, bis Belotti bei einem neuen Arbeitgeber unterschreibt. Die Liste der Interessenten ist lang. Borussia Dortmund gehört ihr – anders als immer wieder zu hören – wohl nicht an.

Matthias Ginter

In Deutschland geht der Blick nicht zuletzt zu Borussia Mönchengladbach. Die Fohlen legen alles in die Waagschale, um den 27-jährigen Nationalspieler zu halten. Doch die Konkurrenz lockt den im Sommer ablösefreien Ginter. Inter Mailand soll dran sein und auch beim FC Bayern wurde die Personalie diskutiert. Verlockungen, denen der Verteidiger wohl kaum widerstehen kann. Noch spielt Ginter aber auf Zeit.

Denis Zakaria

Ähnlich ist die Situation bei Teamkollege Zakaria. Der Schweizer wird umschwärmt und soll von einem Wechsel in die Premier League träumen. Gut möglich, dass sich diese Tür öffnet. Gladbach und auch die andere Borussia aus Dortmund würden den Mittelfeldspieler gerne in der Bundesliga halten. Außenseiterchancen rechnet sich die AS Rom aus.

Niklas Süle

Auch der Innenverteidiger vom FC Bayern hat eine Vorliebe für den englischen Spitzenfußball. Gut möglich daher, dass sich Süle im Sommer in Richtung Insel verabschiedet. In München ist man sich noch nicht ganz sicher, ob man den Vertrag überhaupt verlängern möchte. Schon in eineinhalb Monaten könnte es zu spät sein.

Jérôme Onguéné

Der 23-jährige Innenverteidiger von RB Salzburg könnte dagegen schon zum zweiten Mal in der Bundesliga landen. Nach einem unbefriedigenden Versuch beim VfB Stuttgart bemüht sich nun der VfL Wolfsburg um Onguéné. Nach FT-Infos haben die Wölfe dem Kameruner schon ein Angebot unterbreitet. Nach Wunsch des VfL soll Onguéné Anfang Januar seine Unterschrift in Wolfsburg setzen.