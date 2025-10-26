Menü Suche
Bayer fragt bei TSG-Juwel an

von Lukas Hörster - Quelle: Rudy Galetti
Ayoube Amaimouni-Echghouyab am Ball für die TSG Hoffenheim @Maxppp

Bayer Leverkusen gehört offenbar zum Interessentenkreis für Ayoube Amaimouni-Echghouyab von der TSG Hoffenheim. Wie der Transferjournalist Rudy Galetti berichtet, hat sich die Werkself genau wie der FC Brügge nach dem Außenstürmer erkundigt, während Como Calcio bislang die intensivsten Bemühungen zeigte.

Amaimouni-Echghouyab spielt in Hoffenheim in der zweiten Mannschaft in der dritten Liga und gehört dabei zu den auffälligsten Spielern. In elf Partien der laufenden Saison gelangen dem 20-Jährigen sechs Tore und zwei Vorlagen. Sein Vertrag im Kraichgau läuft am Saisonende aus.

Alle Kommentare anzeigen
