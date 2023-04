Bericht: Besiktas offen für Alli-Rückkehr

Dele Alli hat trotz seiner enttäuschend verlaufenen Leihe bei Besiktas offenbar trotzdem eine Zukunft beim Istanbuler Klub. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, erwägt Besiktas-Präsident Ahmet Nur Cebi, dem in Ungnade gefallenen Mittelfeldspieler noch eine zweite Chance zu geben. Grundvoraussetzung wäre allerdings, dass Everton auf eine Ablöse verzichtet und Alli einfach so ziehen lässt. Die Toffees hatten den 27-Jährigen ihrerseits ebenfalls ablösefrei unter Vertrag genommen. Etwaige Bonuszahlungen an Tottenham Hotspur wurden bislang aufgrund Allis niedrigen Einsatzzeiten noch nicht fällig.

Auch bei Besiktas bekam der 37-fache englische Nationalspieler zuletzt kein Bein mehr auf den Boden. Im Dezember wurde Alli wegen schlechter Leistungen von den Fans ausgepfiffen. Im Anschluss strich Cheftrainer Senol Günes den Rechtsfuß aus dem Kader, wenige Wochen danach folgte das verletzungsbedingte Saison-Aus. Momentan hält sich Alli für seine Reha in England auf. Dort sorgte der einst Hochbegabte zuletzt mit einem erneuten Fehltritt abseits des Rasens für Aufsehen. Im Internet kursierten Bilder, die Alli beim Inhalieren von Lachgas zeigen. Schon in der Vergangenheit kam dies mehrfach vor.

