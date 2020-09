Eintracht: Hütter-Verlängerung steht an

Die Vertragsverlängerung von Adi Hütter bei Eintracht Frankfurt könnte zeitnah über die Bühne gehen. Laut ‚kicker‘ „verdichten sich die Anzeichen“, dass der Trainer während der Länderspielpause sein noch bis 2021 datiertes Arbeitspapier ausdehnt.

Hütter coacht die Eintracht seit 2018. Seitdem führte er das Team in die Halbfinals von Europa League und DFB-Pokal. In der neuen Saison steht erstmals kein internationaler Wettbewerb an. In der abgelaufenen Bundesliga-Spielzeit belegten die Hessen Rang neun.