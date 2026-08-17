Borussia Dortmund schickt Diant Ramaj erneut zum FC Kopenhagen. Die Dänen leihen den Keeper für ein Jahr von den Schwarz-Gelben aus. Für den Anschluss besteht die Möglichkeit einer Festverpflichtung, die Kaufoption beläuft sich dem Vernehmen nach auf fünf Millionen Euro.

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F.C. København, Borussia Dortmund og Diant Ramaj er enige om en lejeaftale for sæsonen 2026/27 #fcklive https://t.co/ZsKPwD8TVC — F.C. København (@FCKobenhavn) August 17, 2026

Ramaj war im Winter 2025 für fünf Millionen Euro von Ajax Amsterdam nach Dortmund gewechselt. Dort steht allerdings weiterhin Gregor Kobel (28) zwischen den Pfosten. Und mit einem Bankplatz will sich der gebürtige Stuttgarter nicht begnügen.

Schon in der Rückrunde der Saison 2024/25 war Ramaj leihweise für Kopenhagen aktiv. In der vergangenen Saison stand er für Bundesliga-Absteiger 1. FC Heidenheim zwischen den Pfosten. Bei der Borussia verfügt der 24-Jährige noch über ein bis 2029 datiertes Arbeitspapier.

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Über sein Comeback in Dänemark sagt Ramaj: „Ich habe hier bereits eine fantastische Zeit verbracht und möchte unbedingt daran anknüpfen. Es fühlt sich absolut richtig an, beim F.C. Kopenhagen zu sein, und ich habe die besondere Atmosphäre an den Spieltagen im Parken-Stadion wirklich vermisst. Der Verein und die Mentalität passen perfekt zu mir, denn ich betrete den Platz jedes Mal, um zu gewinnen, und genau das treibt mich an.“