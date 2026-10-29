BVB: Große Hoffnung bei Karetsas

Vor dem Klassiker am Samstag (18:30 Uhr) gegen den FC Bayern wartet Niko Kovac mit einem Personalupdate auf. Auf der Pressekonferenz sagt der Trainer von Borussia Dortmund: „Die Jungs, die in den letzten Wochen gespielt haben, sind alle fit. Jeder nimmt am letzten Training teil. Kostas hat in begrenztem Umfang mitgemacht. Es war sein erstes Training mit dem Team. Der Plan ist – sofern es keine Rückschläge gibt –, dass er morgen mit dem Team trainiert.“

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Heißt: Sollte es beim 18-Jährigen nach der Rückkehr von seiner Sprunggelenksverletzung keine unvorhergesehenen Probleme geben, könnte er es gegen die Bayern in den Kader schaffen. Der Grieche hatte sich gegen Union Berlin (0:0) verletzt und die vergangenen beiden Pflichtspiele verpasst. Nach zweiwöchiger Pause steht jetzt die Rückkehr an.