„Entscheidung noch nicht gefallen“: Mbappé spricht über Real

Erst vor wenigen Tagen vermeldete die ‚Bild‘, dass der Sommertransfer von Kylian Mbappé zu Real Madrid vor dem Abschluss steht. Sage und schreibe 50 Millionen Euro werde der französische Weltmeister bei den Königlichen kassieren – kein Wunder, dass die Einigung längst erfolgt sein soll.

Mbappé selbst klang am gestrigen Abend allerdings bei weitem nicht so entschlossen. „Nein, meine Entscheidung über die Zukunft ist noch nicht gefallen“, betonte der 23-Jährige am Mikrofon von ‚Amazon Prime‘ nach dem 5:1 Auswärtssieg gegen den OSC Lille.

Champions League-Duelle stehen an

Pikanterweise trifft Mbappé mit seinem aktuellen Arbeitgeber Paris St. Germain kommende Woche Dienstag im Champions League-Achtelfinale auf Real. Bis dahin will er das Thema Zukunft klein halten: „Gegen Real zu spielen verändert vieles. Auch wenn ich das jetzt (im letzten Vertragshalbjahr, Anm. d. Red.) tun könnte, werde ich nicht mit dem Gegner reden oder so.“

Stattdessen ginge es darum zu gewinnen und eine Runde weiterzukommen. „Danach werden wir sehen, was passiert“, so die in solchen Fällen übliche Formulierung. Nicht ausgeschlossen, dass Mbappé nach den beiden Achtelfinal-Spielen reinen Tisch macht.