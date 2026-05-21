VfB: Neue Chance bei Konstantelias

Möglicherweise könnte Giannis Konstantelias doch noch zum VfB Stuttgart wechseln. Nachdem der Transfer des 23-jährigen Griechen von PAOK Saloniki zu den Schwaben im vergangenen Sommer trotz einer Einigung zwischen den Vereinen noch auf spektakuläre Weise gescheitert war, wurde der Nationalspieler dem Bundesligisten laut ‚Bild‘ kürzlich erneut angeboten.

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Grund für den Vorgang ist, dass PAOK Einnahmen über Transfers generieren muss. Die geforderte Ablöse von 20 Millionen Euro ist dem VfB aber zu teuer, zudem haben sich die Stuttgarter inzwischen offensiv anders aufgestellt. Sollte am Preis noch etwas zu drücken sein und ein Spieler aus der Offensive den VfB verlassen, könnte die Spur zu Konstantelias aber doch noch heißer werden, so das Boulevardblatt.