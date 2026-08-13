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VfB: Spannende Wechsel-Optionen für Arévalo

von Dominik Schneider - Quelle: StuttgarterZeitung | Radio Marca
1 min.
Jeremy Arévalo treibt die Kugel vor sich her @Maxppp

Obwohl für Jeremy Arévalo der Durchbruch in der ersten Mannschaft des VfB Stuttgart bislang aussteht, bieten sich dem 21-jährigen Stürmer zahlreiche Optionen für einen Wechsel. Die ‚Stuttgarter Zeitung‘ berichtet, dass die Schwaben einen Leihklub für den Ecuadorianer suchen, damit er sich auf höherem Level für einen Neustart bei den VfB-Profis empfehlen kann. Als mögliche Abnehmer werden Racing Straßburg und Deportivo A Coruña genannt.

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Doch damit nicht genug. ‚Radio Marca‘ zufolge gehören auch Espanyol Barcelona, der FC Getafe und Deportivo Alavés zum Kreise derer, die sich mit einer Verpflichtung von Arévalo beschäftigen. Bisher schrecken die Klubs aber noch davor zurück, das gesamte Gehalt des Angreifers zu zahlen. Dem Bericht zufolge sind das 1,8 Millionen Euro pro Spielzeit. Außerdem fordern die Stuttgarter gesicherte Einsatzzeiten – quasi eine Stammplatzgarantie. Vor allem Letzteres lässt die Interessenten noch zögern.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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