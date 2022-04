Mulele entscheidet sich für Hoffenheim

Die TSG Hoffenheim hat das Rennen um Nachwuchstalent Adam Mulele gemacht. ‚RMC‘-Reporter Loïc Tanzi lieferte am Wochenende die Bilder zur Unterschrift des 17-jährigen Außenstürmers, dessen Vertrag bei der AS Monaco im Sommer ausläuft.

Interesse an Mulele hatten auch RB Leipzig, Bayer Leverkusen und Hertha BSC bekundet, das Trio schaut aber nun in die Röhre. Für die Monaco-Profis kam der Spanier bislang nicht zum Einsatz. Und auch in der U19 war er zuletzt außen vor, nachdem er sich geweigert hatte, sein Arbeitspapier auszudehnen.