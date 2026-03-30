VfB-Gerücht um Hürzeler

Für den Fall, dass Sebastian Hoeneß den nächsten Karriereschritt anpeilen sollte, hat der VfB Stuttgart womöglich Fabian Hürzeler auf dem Zettel. Jedenfalls bringt ‚The Athletic‘ den Trainer von Brighton & Hove Albion mit dem schwäbischen Bundesligisten in Verbindung. Und das, obwohl Hoeneß gerade erst ein Bekenntnis zum VfB abgegeben hat.

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Hürzeler ist laut jüngsten Medienberichten auch ein Kandidat bei Bayer Leverkusen sowie Manchester City. ‚The Athletic‘ wirft überdies auch noch Newcastle United und Tottenham Hotspur in den Raum. Am wahrscheinlichsten sei derweil Hürzelers Verbleib in Brighton. Dort besitzt der ehemalige Trainer des FC St. Pauli noch einen Vertrag bis 2027.