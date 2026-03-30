Menü Suche
Kommentar 2
Bundesliga

VfB-Gerücht um Hürzeler

von Lukas Hörster - Quelle: The Athletic
1 min.
Fabian Hürzeler @Maxppp

Für den Fall, dass Sebastian Hoeneß den nächsten Karriereschritt anpeilen sollte, hat der VfB Stuttgart womöglich Fabian Hürzeler auf dem Zettel. Jedenfalls bringt ‚The Athletic‘ den Trainer von Brighton & Hove Albion mit dem schwäbischen Bundesligisten in Verbindung. Und das, obwohl Hoeneß gerade erst ein Bekenntnis zum VfB abgegeben hat.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hürzeler ist laut jüngsten Medienberichten auch ein Kandidat bei Bayer Leverkusen sowie Manchester City. ‚The Athletic‘ wirft überdies auch noch Newcastle United und Tottenham Hotspur in den Raum. Am wahrscheinlichsten sei derweil Hürzelers Verbleib in Brighton. Dort besitzt der ehemalige Trainer des FC St. Pauli noch einen Vertrag bis 2027.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
Brighton
Stuttgart
Fabian Marc Hürzeler

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
Brighton Logo Brighton & Hove Albion
Stuttgart Logo VfB Stuttgart
Fabian Marc Hürzeler Fabian Marc Hürzeler
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert