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Rasant: Real will Diomande sofort

von Santi Aouna - Dominik Schneider - Quelle: FT-Exklusiv
1 min.
Angreifer Yan Diomande von RB Leipzig @Maxppp

Real Madrid drückt bei Yan Diomande jetzt richtig aufs Gaspedal. Nach FT-Informationen wollen die Königlichen den Transfer des 19-jährigen Flügelstürmers von RB Leipzig noch über das Wochenende eintüten. Anschließend ist geplant, den Ivorer zur kommenden Woche als Neuzugang vorzustellen.

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Bei dem Tempo können nicht viele mitgehen. Das 115 bis 120 Millionen Euro schwere Angebot will Paris St. Germain nicht matchen, wie FT erfuhr. Gleichzeitig berichtete ‚Sky‘, dass Manchester City gegenüber RB signalisiert hat, ein Angebot über 100 Millionen Euro in Betracht zu ziehen. Ob das ausreicht und schnell genug eingehen wird, bleibt abzuwarten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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