Geldregen: Bayern verkauft Peretz

Der FC Bayern kann Torhüter Daniel Peretz von der Gehaltsliste streichen. Der FC Southampton vermeldet offiziell, dass der 25-Jährige dauerhaft an Bord geholt wird. Auf der Insel unterschreibt der Israeli, der die Rückrunde bereits in England spielte, für vier Jahre.

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Peretz on a perm ✅ — Southampton FC (@SouthamptonFC) June 5, 2026

Mit dem FC Bayern hatte Southampton im Januar eine Kaufoption über acht Millionen Euro vereinbart. Zwar hatten die Engländer nachverhandelt, doch der letztendliche Kaufpreis kommt der ursprünglichen Summe sehr nahe: Laut ‚Sky‘ fließen 7,5 bis acht Millionen Euro Ablöse nach München.