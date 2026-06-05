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Offiziell Bundesliga

Geldregen: Bayern verkauft Peretz

von Tobias Feldhoff - Quelle: Sky
1 min.
Daniel Peretz bei der Klub-WM @Maxppp

Der FC Bayern kann Torhüter Daniel Peretz von der Gehaltsliste streichen. Der FC Southampton vermeldet offiziell, dass der 25-Jährige dauerhaft an Bord geholt wird. Auf der Insel unterschreibt der Israeli, der die Rückrunde bereits in England spielte, für vier Jahre.

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Mit dem FC Bayern hatte Southampton im Januar eine Kaufoption über acht Millionen Euro vereinbart. Zwar hatten die Engländer nachverhandelt, doch der letztendliche Kaufpreis kommt der ursprünglichen Summe sehr nahe: Laut ‚Sky‘ fließen 7,5 bis acht Millionen Euro Ablöse nach München.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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