Nach Suspendierung: Galtier gibt Messi Startelf-Garantie

Lionel Messi wird nach seiner Suspendierung am kommenden Wochenende wieder in der Startelf von Paris St. Germain stehen. Dies bestätigte Cheftrainer Christophe Galtier auf der heutigen Pressekonferenz: „Natürlich habe ich mit Leo gesprochen, sobald er zurück ist. Ich wollte sehen, in welcher Verfassung er ist. Ich fand ihn sehr gelassen. Er ist sehr motiviert zu spielen, sehr entschlossen, noch einen weiteren Titel zu gewinnen. Ja, Leo wird morgen starten.“ Am morgigen Samstag (21 Uhr) trifft PSG auf den abstiegsbedrohten AC Ajaccio.

Messi war vergangene Woche nach einem unerlaubten Werbe-Trip nach Saudi-Arabien von PSG für ursprünglich zwei Wochen suspendiert worden. Am Montag kehrte der argentinische Superstar dann aber vorzeitig ins Training zurück. Über die Reintegration von La Pulga sagt Galtier: „Was die Strafe betrifft, so kommentiere ich sie nicht, wie ich es bereits letzte Woche gesagt habe. Wir haben Leos Rückkehr jedoch mit Freude begrüßt. Er hat die ganze Woche über mit viel Lust und Entschlossenheit trainiert. Mit dem Wunsch, für die Mannschaft zu spielen.“

