Weiterer Verband buhlt um Tresoldi

U21-Nationalspieler Nicolò Tresoldi (21) wird nicht nur vom italienischen Verband umgarnt. Auch die Argentinier haben sich nach Informationen der ‚Bild‘ bei dem Torjäger des FC Brügge gemeldet. Hintergrund: Tresoldis Mutter ist Argentinierin.

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Im Anschluss an das jüngste 3:0 der U21 gegen Nordirland, zu dem er zwei Treffer beisteuerte, sagte Tresoldi: „Ich habe noch ein paar Ziele bis zum Sommer – und dann werden wir sehen, was passiert.“ Auch auf Vereinsebene könnte für den ehemaligen Hannoveraner im Sommer der nächste Schritt anstehen, Interesse bekundet der FC Arsenal.