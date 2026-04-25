Woltemade erneut in der Kritik

Trainer Eddie Howe lässt weiter kein gutes Wort an Nick Woltemade. Der 48-Jährige begründete auf einer Pressekonferenz, warum Woltemade aktuell keine Spielzeit erhält: „Man muss Spieler für das belohnen, was sie liefern, und im Moment habe ich mich für eine andere Option als Woltemade entschieden.“ Mit anderen Worten: Der 24-Jährige liefert nicht und muss deshalb auf der Bank schmoren. Auch beim heutigen Spiel gegen den FC Arsenal (18:30 Uhr).

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Erst vor zwei Wochen hatte Howe, der bei Newcastle selbst nicht wirklich fest im Sattel sitzt, klar Stellung bezogen und gesagt, er stelle nicht nach Ablösesummen auf. Auch hier war Woltemade gemeint, der für 75 Millionen Euro vom VfB Stuttgart gekommen war und nach starkem Start inzwischen nur noch sporadisch zum Einsatz kommt. In diesem Kalenderjahr wartet Woltemade noch auf seinen ersten Treffer in der Premier League.